مجلس الأمن يرفض تعديل تفويض "اليونيفيل" في لبنان

رفض مجلس الأمن طلبًا أميركيًا بتعديل تفويض قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان بحسب ما أفادت وكالة "الاناضول".

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وكانت صرحت مساعدة مندوب فرنسا لدى الامم المتحدة آن غيغين للصحافيين قبيل الجلسة "نريد ابقاء هذا التفويض كما هو"، اي كما حدده القرار 1701 الذي صدر العام 2006 لجهة احترام وقف الاعمال الحربية بين اسرائيل وحزب الله.أما المندوبة الاميركية لدى المنظمة الدولية نيكي هايلي فكانت أكدت قبل الجلسة ان على قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان ان "تزيد من قدراتها والتزامها اجراء تحقيق واعداد تقارير" عن تهريب الاسلحة في جنوب لبنان.​