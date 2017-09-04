وزير خارجية فرنسا يزور ليبيا لدعم اتفاق السلام

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إلى ليبيا اليوم للاجتماع مع الزعماء السياسيين المتنافسين وليقدم دعمه لاتفاق يهدف لإعادة الاستقرار إلى البلاد.

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ووقع رئيس الوزراء فائز السراج والقائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر في تموز اتفاقا مشروطا لوقف إطلاق النار والعمل على إجراء انتخابات في 2018 لكن الاتفاق لم يشمل فصائل كبيرة أخرى.

وتسعى الحكومات الغربية، التي يساورها القلق من ازدهار نشاط المتشددين الإٍسلاميين ومهربي البشر في ظل الفوضى الليبية، من أجل إبرام اتفاق أشمل تدعمه الأمم المتحدة لتوحيد ليبيا وإنهاء الاضطرابات التي أضعفت البلاد منذ سقوط معمر القذافي في 2011.