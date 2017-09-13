أخبار دولية
13 أيلول 2017 - 00:20
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نتانياهو يطالب بالغاء الاتفاق النووي مع ايران

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نتانياهو يطالب بالغاء الاتفاق النووي مع ايران
دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من بوينوس ايرس في مستهل جولة في أميركا اللاتينية الدول الكبرى الى "مراجعة او الغاء" الاتفاق الذي ابرمته عام 2015 مع طهران حول البرنامج النووي الايراني.
      
وقال نتانياهو في العاصمة الارجنتينية حيث التقى الرئيس ماوريتسيو ماكري: "دعوني اغتنم هذه المناسبة لتوضيح الامور. سأكون واضحا: هذا اتفاق سيء، يمكن مراجعته او الغاؤه. هذا هو موقف اسرائيل".
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واكد رئيس الوزراء الاسرائيلي انه في ما خص ايران فان "سعيها لحيازة السلاح النووي هو ما يقلقنا وما يجب ان يقلق المجتمع الدولي بأسره. نحن ندرك الخطر الذي يتمثل بامتلاك دولة مشتبه بها القنبلة الذرية".
 
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