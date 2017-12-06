ماي: مستقبل القدس يجب أن تحدده المفاوضات

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ذكرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها تعتزم الحديث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وضع القدس الذي قالت إنه يتعين أن يتحدد في إطار تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين.وقالت ماي إن المدينة القديمة يتعين في نهاية الأمر أن تتقاسمها إسرائيل مع دولة فلسطينية مستقبلية.وقالت ماي "أعتزم الحديث مع الرئيس ترامب بشأن هذا الأمر"، مضيفة "وضع القدس يجب أن يتحدد من خلال تسوية يجري التفاوض عليها بين الإسرائيليين والفلسطينيين".وتابعت "القدس في نهاية الأمر يجب أن تشكل عاصمة مشتركة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية".