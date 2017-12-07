أخبار دولية
07 كانون الأول 2017 - 13:32
07/12/2017 13:32:14
ما قصة " ابو ديس "؟ وهل صحيح أنها اقتُرِحَت لتكون عاصمة لفلسطين؟
الطرح ليس جديدا...
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LBCI News Lebanon
ابو ديس البلدة الفلسطينية المحاذية للقدس والتي لها مكانة استراتيجية خاصة من حيث موقعها تطرح من قبل السعوديين، وفق ما تناقلت وسائل اعلام اسرائيلية، كعاصمة لفلسطين بدلا عن القدس، بعدما اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب القدس عاصمة اسرائيل...
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