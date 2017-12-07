أخبار دولية
07 كانون الأول 2017 - 13:32
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ما قصة " ابو ديس "؟ وهل صحيح أنها اقتُرِحَت لتكون عاصمة لفلسطين؟

الطرح ليس جديدا... Lebanon, news ,lbci ,أخبار القدس,اسرائيل,الطرح ليس جديدا...
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ابو ديس البلدة الفلسطينية المحاذية للقدس والتي لها مكانة استراتيجية خاصة من حيث موقعها تطرح من قبل السعوديين، وفق ما تناقلت وسائل اعلام اسرائيلية، كعاصمة لفلسطين بدلا عن القدس، بعدما اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب القدس عاصمة اسرائيل...
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