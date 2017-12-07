مقتل تلميذين باطلاق نار في مدرسة في نيو مكسيكو

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اعلنت الشرطة ومسؤولون من منطقة نافاجوي نيشن بولاية نيو مكسيكو الأميركية إن مسلحا أطلق النار على مدرسة ثانوية في الولاية مما أدى إلى مقتل طالبين قبل قتله.ولم تتوافر تفاصيل أخرى تُذكر بشأن الحادث الذي وقع في مدرسة أزتيك الثانوية، بما في ذلك ما إذا كان الجاني طالبا أو ما إذا كان هذا الشخص قُتل برصاص الشرطة.وقالت الشرطة في نيو مكسيكو إنها لم تتلق بلاغات عن وقوع إصابات أخرى وإن المدرسة أخليت وتم إخطار أسر الضحايا.وقال راسل بيجاي رئيس منطقة نافاجوي نيشن في بيان إن كل المدارس في المنطقة أغلقت على سبيل الاحتياط.