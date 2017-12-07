أخبار دولية
07 كانون الأول 2017 - 16:43
Back

مقتل تلميذين باطلاق نار في مدرسة في نيو مكسيكو

مقتل الفاعل بعد اطلاقه النار على التلاميذ.... Lebanon, news ,lbci ,أخبار اطلاق نار,نيو مكسيكو,مقتل الفاعل بعد اطلاقه النار على التلاميذ....
episodes
مقتل تلميذين باطلاق نار في مدرسة في نيو مكسيكو
اعلنت الشرطة ومسؤولون من منطقة نافاجوي نيشن بولاية نيو مكسيكو الأميركية إن مسلحا أطلق النار على مدرسة ثانوية في الولاية مما أدى إلى مقتل طالبين قبل قتله.
 
ولم تتوافر تفاصيل أخرى تُذكر بشأن الحادث الذي وقع في مدرسة أزتيك الثانوية، بما في ذلك ما إذا كان الجاني طالبا أو ما إذا كان هذا الشخص قُتل برصاص الشرطة.
الإعلان
 
وقالت الشرطة في نيو مكسيكو إنها لم تتلق بلاغات عن وقوع إصابات أخرى وإن المدرسة أخليت وتم إخطار أسر الضحايا.
 
وقال راسل بيجاي رئيس منطقة نافاجوي نيشن في بيان إن كل المدارس في المنطقة أغلقت على سبيل الاحتياط.
إقرأ أيضاً