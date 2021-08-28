أخبار دولية
28 آب 2021 - 13:59
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مؤتمر العراق: دعم اقتصادي لبغداد ولقاءات جانبية

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Lebanon News
على مستوى تمثيل السعودية وإيران وعلى الملفات التي تناولتها كلمات الوفود تركزت أنظار مراقبي قمة العراق.
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