أخبار دولية
29 آب 2021 - 07:29
29/08/2021 07:29:37
بينيت أنهى زيارته إلى واشنطن: حققنا جميع أهداف الزيارة
بينيت أنهى زيارته إلى واشنطن
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LBCI News Lebanon
أنهى رئيس الوزراء الاسرائيلي نافتالي بينيت زيارته إلى واشنطن، مؤكدا تحقيق جميع أهداف الزيارة.
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