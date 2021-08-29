أخبار دولية 29 آب 2021 - 07:29 29/08/2021 07:29:37 بينيت أنهى زيارته إلى واشنطن: حققنا جميع أهداف الزيارة

بينيت أنهى زيارته إلى واشنطن

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LBCI News Lebanon

أنهى رئيس الوزراء الاسرائيلي نافتالي بينيت زيارته إلى واشنطن، مؤكدا تحقيق جميع أهداف الزيارة. الإعلان

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