أخبار دولية
21 نيسان 2022 - 10:16
21/04/2022 10:16:01
البابا ينضمّ إلى الأمم المتحدة في المطالبة بهدنة في أوكرانيا لمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي
البابا ينضمّ إلى الأمم المتحدة في المطالبة بهدنة في أوكرانيا لمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي
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أخبار دولية
البابا ينضمّ إلى الأمم المتحدة في
المطالبة بهدنة في أوكرانيا لمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي
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