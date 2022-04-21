أخبار دولية 21 نيسان 2022 - 10:16 21/04/2022 10:16:01 البابا ينضمّ إلى الأمم المتحدة في المطالبة بهدنة في أوكرانيا لمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي

البابا ينضمّ إلى الأمم المتحدة في المطالبة بهدنة في أوكرانيا لمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي

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