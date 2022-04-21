أخبار دولية
21 نيسان 2022 - 10:16
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البابا ينضمّ إلى الأمم المتحدة في المطالبة بهدنة في أوكرانيا لمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي

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البابا ينضمّ إلى الأمم المتحدة في المطالبة بهدنة في أوكرانيا لمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي
Lebanon News
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