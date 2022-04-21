بايدن: بوتين "لن ينجح أبداً" في احتلال أوكرانيا

الإعلان

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن ينجح أبداً" في احتلال أوكرانيا، عقب إعلانه عن مساعدة عسكرية أميركية جديدة لكييف.وقال: "وحدتنا في الوطن مع حلفائنا وشركائنا، ووحدتنا مع الشعب الأوكراني، تبعث رسالة لا لبس فيها إلى بوتين وهي أنه لن ينجح أبدًا في السيطرة على كل أوكرانيا واحتلالها".وكشف الرئيس الأميركي عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه من شأنها أن تساعد القوات الأوكرانية في قتالها القوات الروسية في منطقة دونباس.وأعلن أن "هذه الحزمة تتضمن أسلحة مدفعية ثقيلة، العشرات من مدافع الهاوتزر، و144 ألف قطعة ذخيرة مع مدافع الهاوتزر هذه. وتشمل أيضًا المزيد من الطائرات المسيرة التكتيكية".