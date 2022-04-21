إرجاء اجتماع لجنة لليونسكو كان مقررا في روسيا إلى أجل غير مسمى

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أفادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) وكالة فرانس برس بأن الاجتماع السنوي للجنة التراث التابعة لها الذي كان من المقرر عقده في روسيا في حزيران أرجئ إلى موعد غير محدد.وجاء التأجيل إلى أجل غير مسمى باقتراح من السفير الروسي ألكسندر كوزنتسوف الذي يرأس حاليا مكتب لجنة التراث العالمي، اثر مفاوضات مكثفة.وهذا القرار الشاق هو أحدث مثال على الصعوبات التي يواجهها الغربيون في إقناع بقية المجتمع الدولي بتكثيف الضغط على روسيا وعزلها.وأفادت الإدارة العامة لليونسكو بأن "رئيس اللجنة بعث رسالة الثلاثاء إلى أعضاء المكتب يعرض عليهم التأجيل ويمنحهم 48 ساعة لإبداء موافقتهم أو رفضهم، وهذه الفترة امتدت حتى الخميس الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت باريس، وبالتالي صار التأجيل رسميا".وتقرر عقد الدورة السنوية للجنة التراث من 19 إلى 30 حزيران في مدينة قازان الروسية، وكان يفترض كما هو الحال في كل عام أن يتم خلالها تحديث قائمة المواقع والمناظر الطبيعية والمعالم والمدن المسجلة على لائحة التراث العالمي.لكن الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط وعمليات القصف القاتلة التي تلت ذلك غيرت الوضع ودفعت نحو أربعين دولة معظمها غربية إلى المطالبة بنقلها خارج روسيا.وفي رسالة مفتوحة نُشرت في 8 نيسان، هددت 46 دولة من بينها فرنسا وبريطانيا، بمقاطعة الاجتماع السنوي إذا عُقد على الأراضي الروسية أو برئاسة روسيا.والاقتراح الروسي الذي وافق عليه بقية أعضاء مكتب التراث (الهند وجنوب إفريقيا والسعودية والأرجنتين وإيطاليا وتايلاند) لا يذكر موعد أو مكان عقد الدورة السنوية المقبلة.ويضاف هذا التأجيل إلى العديد من الأحداث الرياضية والثقافية الدولية التي تم إلغاؤها أو حظرها في روسيا منذ بدء الهجوم العسكري الذي يهدف وفقها إلى "اجتثاث النازية" من أوكرانيا وجعلها منزوعة السلاح.