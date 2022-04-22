أخبار دولية 22 نيسان 2022 - 08:35 22/04/2022 08:35:23 وزارة الدفاع الروسية: روسيا مستعدة لوقف إطلاق النار في موقع آزوفستال في ماريوبول الاوكرانية "في أي لحظة"

وزارة الدفاع الروسية: روسيا مستعدة لوقف إطلاق النار في موقع آزوفستال في ماريوبول الاوكرانية "في أي لحظة"

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LBCI News Lebanon





وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان "نقطة البداية لهذه الهدنة الإنسانية تتمثل في رفع القوات الأوكرانية الرايات البيضاء فوق آزوفستال" مؤكدة أن المدنيين الذين يخرجون سيكون لديهم خيار الانضمام إلى أراض خاضعة للسيطرة الأوكرانية أو الروسية.

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وقالت "هذه المبادرة الإنسانية التي اتخذتها جمهورية روسيا الاتحادية صالحة 24 ساعة يوميا" مشيرة إلى أن "حافلات وسيارات" وكذلك سيارات إسعاف، متوافرة بشكل دائم وجاهزة "لنقل الناس".



وأكّدت الوزارة أنها نقلت هذا الاقتراح إلى نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك والأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأن هذه الرسالة ستنشر أيضا كل 30 دقيقة "على كل الإذاعات للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال". أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة انها مستعدة "في أي لحظة" لوقف إطلاق النار في موقع آزوفستال الصناعي، آخر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول، من أجل السماح بإجلاء مدنيين، إذا استسلم المقاتلون.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان "نقطة البداية لهذه الهدنة الإنسانية تتمثل في رفع القوات الأوكرانية الرايات البيضاء فوق آزوفستال" مؤكدة أن المدنيين الذين يخرجون سيكون لديهم خيار الانضمام إلى أراض خاضعة للسيطرة الأوكرانية أو الروسية.وقالت "هذه المبادرة الإنسانية التي اتخذتها جمهورية روسيا الاتحادية صالحة 24 ساعة يوميا" مشيرة إلى أن "حافلات وسيارات" وكذلك سيارات إسعاف، متوافرة بشكل دائم وجاهزة "لنقل الناس".وأكّدت الوزارة أنها نقلت هذا الاقتراح إلى نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك والأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأن هذه الرسالة ستنشر أيضا كل 30 دقيقة "على كل الإذاعات للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال".

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