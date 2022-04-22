أخبار دولية
22 نيسان 2022 - 14:09
22/04/2022 14:09:16
قتيل وجريحان بتحطم طائرة نقل عسكرية أوكرانية
قتيل وجريحان بتحطم طائرة نقل عسكرية أوكرانية
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LBCI News Lebanon
قُتل شخص وأصيب آخران بجروح في تحطّم طائرة نقل عسكرية أوكرانية في منطقة زابوروجيا في جنوب شرق أوكرانيا إثر اصطدامها على ما يبدو بعمود كهرباء، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.
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أخبار دولية
قتيل وجريحان
بتحطم طائرة نقل عسكرية أوكرانية
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