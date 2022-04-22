قتيل وجريحان بتحطم طائرة نقل عسكرية أوكرانية

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LBCI News Lebanon

قُتل شخص وأصيب آخران بجروح في تحطّم طائرة نقل عسكرية أوكرانية في منطقة زابوروجيا في جنوب شرق أوكرانيا إثر اصطدامها على ما يبدو بعمود كهرباء، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.