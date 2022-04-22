أخبار دولية
22 نيسان 2022 - 14:09
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قتيل وجريحان بتحطم طائرة نقل عسكرية أوكرانية

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قتيل وجريحان بتحطم طائرة نقل عسكرية أوكرانية
Lebanon News
قُتل شخص وأصيب آخران بجروح في تحطّم طائرة نقل عسكرية أوكرانية في منطقة زابوروجيا في جنوب شرق  أوكرانيا إثر اصطدامها على ما يبدو بعمود كهرباء، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.
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