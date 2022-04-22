تحذير أوروبي - أميركي للصين من مغبة مساعدة روسيا في الالتفاف على العقوبات

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شدّد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اليوم، على أن أي دعم من بكين للحرب التي تشنّها روسيا في أوكرانيا وأي مساعدة لموسكو للالتفاف على العقوبات الغربية قد يلحقان الضرر بالعلاقات مع الصين.وأجرت مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان يومي الخميس والجمعة محادثات واسعة النطاق مع الأمين العام لجهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي ستيفانو سانينو في بروكسل.وجاء في بيان مشترك للجانبين أنهما يشيدان بـ"وحدة الصف الاستثنائية بين ضفتي المحيط الأطلسي" في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.وأشار البيان إلى أن الجانبين "يواصلان حض الصين على عدم الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا أو تقويضها، وعلى عدم تقديم دعم بأي شكل للعدوان الروسي على أوكرانيا، ويجددان التأكيد على أن أي دعم كهذا ستكون له تداعيات على علاقاتهما مع الصين".كذلك أعرب الجانبان عن مخاوف بشأن التلاعب المتكرر للصين بالمعلومات، بما في ذلك تضخيم حملة التضليل الإعلامي الروسية المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا.