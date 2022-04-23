المدير العام للوكالة الذرية يزور تشيرنوبيل الأسبوع المقبل

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يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي محطة تشيرنوبيل للطاقة الأسبوع المقبل لتكثيف الجهود بهدف منع خطر حصول حادث نووي، بحسب ما أفادت الوكالة الجمعة.وأوضحت الوكالة في بيان أن غروسي سيصل إلى المحطة في 26 نيسان، في الذكرى السنوية لكارثة 1986، في زيارة يرافقه خلالها فريق من الخبراء في الوكالة الأممية، بهدف تسليم معدات حيوية بينها أجهزة لقياس الإشعاع وسترات واقية، وإجراء فحوص أشعة وأمور أخرى.وقال غروسي في البيان: "سنتمكن من فهم الموقف في شكل أفضل، مستندين إلى قياساتنا العلمية وتقييماتنا الفنية".