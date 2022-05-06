عملية اقتراع اللبنانيين المقيمين في الخارج انطلقت... كيف تبدو الصورة في عدد من الدول؟ (فيديوهات)

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يدخل لبنان المرحلة الاولى من الانتخابات النيابية مع انطلاق المغتربين الى الاقتراع في بلدان انتشارهم، والتي ستُستكمل الأحد المقبل.وقد بدأت منذ السابعة صباحا بتوقيت بيروت عملية الاقتراع في المملكة العربية السعودية، وبدأ الناخبون بالتوافد الى مراكز الاقتراع ويبلغ عدد المسجلين 13105، يتوزعون على 30 قلماً في كل من مدينتي الرياض في مركز السفارة اللبنانية وجدة مركز القنصلية العامة، اشارة الى ان هناك اقبال جيّد على مركز الاقتراع ولا يوجد اي مشاكل.وفي هذا الاطار، أكد السفير اللبناني في السعودية فوزي كبارة أن الأمور تسير بشكل جيد وهناك اقبال كثيف من قبل الناخبين ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الاقتراع خلال ساعات النهار.وتحضيراً ليوم الاحد الواقع فيه 8 أيار 2022، تسير تحضيرات الانتخابات في سيدني - استراليا على قدم وساق، وأعلن في هذا السياق القنصل العام في سيدني - استراليا شربل معكرون ان "يوم الأحد سيكون كل شيء جاهزاً ولمن يريد تجديد جواز سفره يمكنه تجديده وحتى يوم الانتخابات يمكن للناخبين تجديد جوازات سفرهم".وفتحت الجمهورية الاسلامية الايرانية أبواب الاقتراع عند الساعة الخامسة والنصف صباحاً بتوقيت بيروت، واقترع 90 شخصاً حتى الساعة من أصل 642.وأعلن مدير المغتربين في وزارة الخارجية السفير هادي هاشم للـLBCI ان العملية ديمقراطية و"سلسة"، كاشفاً أنه تم رصد مخالفة في أحد المراكز وأُزيلت خيمة تابعة لأحد الأحزاب.وفي سوريا، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحاً بتوقيت بيروت ويبلغ عدد المسجلين 1018 ناخباً.كما فتحت أيضاً مراكز الاقتراع في قطر عند السابعة صباحاً بتوقيت بيروت حيث يبلغ عدد الناخبين 7344.وشكرت السفيرة اللبنانية في قطر فرح بري دولة قطر على التسهيلات التي قدمتها لاجراء العملية الانتخابية، وأعلنت أن نسبة الاقبال كثيفة.وفي عمان، فتحت مراكز الاقتراع عند السادسة صباحاً بتوقيت بيروت واقترع 52 شخصاً حتى الساعة التاسعة صباحاً، اشارة الى عدد الناخبين الاجمالي 903 موزعين على 3 أقلام اقتراع.وفي هذا الاطار، أكد المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس خوري في تصريح له من وزارة الخارجية والمغتربين، أننا "لا نلجأ لرقم القيد إلّا في حال اختلاف اسم المقترع بين الهوية أو جواز السفر ولوائح القيد، وأعلن أن التحضيرات الأمينة جيدة للانتخابات.