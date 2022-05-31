منظمة الصحة: لا خوف حالياً من تحوّل جدري القردة إلى جائحة

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طمأنت منظمة الصحة العالمية إلى أنّ لا داعي للخوف في الوقت الراهن من أن يتحوّل انتشار فيروس جدري القردة خارج القارة الأفريقية إلى جائحة.وردّاً على سؤال خلال إحاطة صحافية حول إمكانية تحوّل هذا المرض الفيروسي إلى وباء عالمي، قالت روزاموند لويس، كبيرة خبراء منظمة الصحّة في مجال جدري القرود: "في الوقت الراهن، لسنا قلقين بشأن حدوث وباء عالمي".وأضافت: "لا يزال ممكناً وقف هذا الوباء قبل أن ينتشر".ومنذ أعلنت بريطانيا في 7 أيار تسجيل أول إصابة مؤكّدة بجدري القردة، تمّ إبلاغ منظمة الصحّة العالمية بما يقرب من 400 إصابة في حوالى 20 دولة لا يظهر فيها عادة هذا النوع من الأمراض.وقالت منظمة الصحة إنّها قلقة بشأن هذا "الوضع غير المعتاد"، لكنّها طمأنت إلى أنّه ليس هناك أيّ سبب للذعر.