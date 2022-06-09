أخبار دولية
09 حزيران 2022 - 01:06
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تحطم طائرة عسكرية في كاليفورنيا على متنها خمسة أشخاص (فيديو)

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تحطم طائرة عسكرية في كاليفورنيا على متنها خمسة أشخاص (فيديو)
Lebanon News
أفاد متحدث أن طائرة عسكرية أميركية على متنها طاقم مكون من خمسة أفراد من المارينز تحطمت في جنوب كاليفورنيا الاربعاء. 
  
ولم ترد أنباء عن مصير الطاقم حتى الآن، لكن الجيش الأميركي نفى تقارير تفيد بأن الطائرة كانت تحمل مواد مشعة عند سقوطها بالقرب من منطقة غلاميس، على بعد 35 كيلومترا من الحدود المكسيكية.
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وأكد متحدث لوكالة فرانس برس تحطم طائرة تابعة لوحدة طيران المارينز الثالثة. وأضاف أن "خمسة من أفراد المارينز كانوا على متنها، وننتظر تأكيدا عن وضع جميع افراد الطاقم"، مشيرا الى تواجد "مسعفين عسكريين في موقع الحادث". ونفى المتحدث "ما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود مواد نووية على متن الطائرة". 
  
وتم تحديد الطائرة على أنها من طراز "أم في-22 بي أوسبري" وتابعة لقاعدة كامب بندلتون الجوية للمارينز.
  
وطائرة أوسبري قادرة على "الإقلاع والهبوط العمودي"، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو الى الامام للتحليق أفقيا كطائرة عادية.
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