البابا فرنسيس يأمل بتحديد موعد جديد لجولته الإفريقية "في أسرع وقت"

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اعرب البابا فرنسيس الاحد عن أمله بالتمكن "في أسرع وقت" من تحديد موعد جديد لزيارته لجمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان بعدما اضطر الى إلغاء هذه الرحلة بسبب ألم في ركبته.وقال البابا بعد صلاة الاحد من نافذة المقرر البابوي المشرف على ساحة القديس بطرس "أصدقائي الأعزاء، بأسف كبير، بسبب مشاكل في ساقي، اضطررت الى إرجاء زيارتي لبلديكم".واضاف "أشعر فعلا بحزن كبير لاضطراري الى إرجاء هذه الرحلة التي تعني الكثير بالنسبة الي. أعتذر عن ذلك. فلنصلّ معا لأتمكن، بمساعدة الله والعلاجات الطبية، من أن أكون معكم في أسرع وقت. فليكن أملنا كبيرا".واعلن الفاتيكان الجمعة إرجاء هذه الرحلة حتى اشعار آخر بعدما كانت مقررة بداية تموز لجمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان، كون البابا يعاني آلاما في ركبته.