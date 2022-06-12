فرانس برس: توقع احتفاظ ماكرون بالغالبية في الجمعية الوطنية من دون إمكان تحديد حجمها

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افادت وكالة فرانس برس أنه يبدو ان حزب الرئيس ايمانويل ماكرون في موقع جيد ليظل القوة السياسية الأولى في الجمعية الوطنية الفرنسية، لكنه قد لا يحقق الغالبية المطلقة، بحسب تقديرات أولية لنتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد.



وفي تقديرات لـ"إيفوب فيدوسيال"، فإن حزب ماكرون سيحصد ما بين 275 و310 مقاعد في حين توقع معهد "ايبسوس" أن يفوز بما بين 255 و295 مقعدا، علما أن الغالبية المطلقة هي 289 مقعدا. وعلى صعيد عدد الأصوات، أظهرت التقديرات نتيجة متقاربة بين معسكر الرئيس الذي أعيد انتخابه في نيسان وتحالف اليسار.