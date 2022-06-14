روسيا تعلن فتح ممر إنساني في مصنع في سيفيرودونيتسك اعتبارا من الأربعاء

الإعلان

أعلن الجيش الروسي أنه سيفتح ممرا إنسانيا الأربعاء لإجلاء المدنيين من مصنع آزوت في مدينة سيفيرودونيتسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أنه في خطوة "مدفوعة بالمبادئ الإنسانية، فإن القوات الروسية المسلّحة وتشكيلات جمهورية لوغانسك الشعبية مستعدة لتنظيم عملية إنسانية لإجلاء المدنيين"، مضيفة أنه سيتم نقل المدنيين إلى منطقة لوغانسك الانفصالية.واوضحت "سيتم فتح ممر إنساني في اتجاه الشمال (إلى مدينة سفاتوفي) في 15 حزيران" من الساعة 05,00 بتوقيت غرينتش حتى الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش مؤكدة أن "الإجلاء الآمن مضمون لجميع المدنيين دون استثناء".ودعت الوزارة الروسية القوات الأوكرانية إلى رفع العلم الأبيض كدلالة على قبولها هذا الاقتراح وحثتها على إنهاء "مقاومتها العبثية" في آزوت.وتشهد مدينة سيفيرودونتسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا اشتباكات عنيفة منذ عدة أسابيع بين الجيش الأوكراني وقوات موسكو المدعومة من حلفائها الانفصاليين.وذكرت السلطات الأوكرانية في المنطقة أن أكثر من 500 شخص لجأوا إلى مصنع آزوت الكيميائي في سيفيرودونتسك، مشيرة إلى أنه يتعرض باستمرار للقصف.وأكدت الثلاثاء أن تزويدهم بمستلزمات أساسية صار صعبا لكن لا يزال هناك بعض المخزون.ويذكر هذا الوضع، على نطاق أضيق بما حدث في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، المدينة الساحلية الواقعة جنوب شرق البلاد التي سيطر عليها الروس في أيار بعد حصار دام أسابيع عدة.ولجأ حينها مئات المدنيين إلى قاعات تحت الأرض في أزوفستال، قبل أن يجدون أنفسهم محاصرين هناك إلى جانب المقاتلين الأوكرانيين، في ظروف صعبة للغاية تعرضوا خلالها للقصف المتواصل.ولطالما أعلنت روسيا إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين، لكن العديد من الاتفاقات بقيت حبراً على ورق، وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بخرقها.