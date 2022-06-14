أخبار دولية
14 حزيران 2022 - 17:35
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الأمم المتحدة تطلب من روسيا عدم تبني أي طفل أوكراني

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الأمم المتحدة تطلب من روسيا عدم تبني أي طفل أوكراني
Lebanon News
شددت مسؤولة في الأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء على ضرورة عدم تبني أي طفل أوكراني في روسيا، في وقت يقال إن آلافًا عدة من الأطفال نقلوا إلى روسيا منذ بداية غزوها لأوكرانيا في 24 شباط.
     
وقالت أفشان خان المديرة الإقليمية لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى في اليونيسف خلال مؤتمر صحافي: "نشدد دائمًا على عدم عرض أي طفل للتبني في فترة نزاع لأن الأمم المتحدة تفضل عودة الأطفال إلى عائلاتهم".
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وأضافت خان العائدة من أوكرانيا: "يجب أن يستند أي قرار بنقل طفل على مصلحته العليا، وأي عملية نقل يجب أن تكون طوعية مع موافقة عائلة الطفل." 
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