أخبار دولية
15 حزيران 2022 - 10:06
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لبيد: رحلة بايدن المباشرة من إسرائيل والسعودية تؤشر إلى "إمكانية تحسين" العلاقات في الشرق الأوسط

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لبيد: رحلة بايدن المباشرة من إسرائيل والسعودية تؤشر إلى &quot;إمكانية تحسين&quot; العلاقات في الشرق الأوسط
Lebanon News
اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد أن الرحلة المباشرة التي يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن الانتقال عبرها من إسرائيل الى السعودية خلال جولته المقبلة في الشرق الأوسط، تؤشر إلى "إمكانية تحسين" العلاقات في المنطقة.
 
ويزور الرئيس الأميركي جو بايدن في تموز إسرائيل، وينتقل منها في رحلة تاريخية مباشرة إلى المملكة العربية السعودية التي لا تقيم علاقات مع الدولة العبرية. 
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وستكون هذه الرحلة المباشرة الأولى لرئيس أميركي إلى دولة عربية لا تقيم علاقات مع إسرائيل انطلاقا من الأراضي الإسرائيلية. 

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قام بالرحلة ذاتها في الاتجاه المعاكس، أي من السعودية الى إسرائيل.
 
ورأى لبيد أن توجه بايدن من هنا مباشرة من إسرائيل إلى مدينة جدة السعودية يؤكد ارتباط الزيارة بإمكانية تحسين العلاقات في المنطقة كلها.
 
وأوضح أنهم يحاولون وضع إيران تحت الحصار على الصعيدين الأمني والسياسي،معتبرا أن إيران تشكل تهديدا للمنطقة بأسرها، وليس لإسرائيل فقط.
 
 وتابع: "لذلك، يجب اعتبار كل الإجراءات التي نتخذها في المنطقة، خصوصا في ما يتعلق بزيارة مهمة مثل زيارة الرئيس بايدن الى إسرائيل والسعودية، كجزء من هذا الجهد".
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