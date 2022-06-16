الأمم المتحدة تحذر من تزايد أعداد النازحين في العالم اذا استمرت أزمة الغذاء

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حذر المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي الخميس من أنه إذا لم يتمكن العالم من حل الأزمة الغذائية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا فإن أعداد النازحين قسرًا عن ديارهم ستتخطى "بكثير" الرقم القياسي الذي سجل أخيرًا وبلغ مئة مليون نازح.وقال غراندي في مؤتمر صحافي عرض خلاله التقرير السنوي للمفوضية: "الجهود التي تبذل لمعالجة أزمة إنعدام الأمن الغذائي العالمية ترتدي أهمية قصوى للحؤول دون أن ينزح عدد أكبر من الناس عن ديارهم".وأضاف: "إذا سألتموني كم... لا أعرف، لكنها ستكون أرقامًا كبيرة جدًا".