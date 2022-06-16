أخبار دولية
16 حزيران 2022 - 00:40
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الأمم المتحدة تحذر من تزايد أعداد النازحين في العالم اذا استمرت أزمة الغذاء

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الأمم المتحدة تحذر من تزايد أعداد النازحين في العالم اذا استمرت أزمة الغذاء
Lebanon News
حذر المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي الخميس من أنه إذا لم يتمكن العالم من حل الأزمة الغذائية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا فإن أعداد النازحين قسرًا عن ديارهم ستتخطى "بكثير" الرقم القياسي الذي سجل أخيرًا وبلغ مئة مليون نازح.
     
وقال غراندي في مؤتمر صحافي عرض خلاله التقرير السنوي للمفوضية: "الجهود التي تبذل لمعالجة أزمة إنعدام الأمن الغذائي العالمية ترتدي أهمية قصوى للحؤول دون أن ينزح عدد أكبر من الناس عن ديارهم".
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وأضاف: "إذا سألتموني كم... لا أعرف، لكنها ستكون أرقامًا كبيرة جدًا".
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