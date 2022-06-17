واشنطن تحض موسكو على أن تعامل بإنسانية أي مقاتل أميركي يتم أسره في أوكرانيا

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حضت الولايات المتحدة الخميس روسيا على أن تعتبر أي مقاتل متطوع أميركي يتم أسره في أوكرانيا أسير حرب وبالتالي ضمان معاملته بطريقة إنسانية.وأعلنت الخارجية الأميركية أيضًا أن هناك أميركيًا ثالثًا قد فقد أثره في أوكرانيا، بالإضافة إلى الجنديين الأميركيين السابقين اللذين يعتقد أن قوات روسية أسرتهما خلال إشتباكات الأسبوع الماضي.وقال المتحدث بإسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافة: "الروس لديهم التزامات معينة وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية - بما في ذلك المتطوعون الذين قد يكونون متحدرين من دول ثالثة ومدمجين في القوات المسلحة - يجب أن يُ=عاملوا كأسرى حرب وفقًا لإتفاقات جنيف".وشدد على ضرورة منح أسرى الحرب المعاملة والحماية المتناسبتين مع هذا الوضع، بما في ذلك المعاملة الإنسانية والضمانات الأساسية لمحاكمات عادلة.