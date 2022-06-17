أخبار دولية
17 حزيران 2022 - 01:37
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واشنطن تحض موسكو على أن تعامل بإنسانية أي مقاتل أميركي يتم أسره في أوكرانيا

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واشنطن تحض موسكو على أن تعامل بإنسانية أي مقاتل أميركي يتم أسره في أوكرانيا
Lebanon News
حضت الولايات المتحدة الخميس روسيا على أن تعتبر أي مقاتل متطوع أميركي يتم أسره في أوكرانيا أسير حرب وبالتالي ضمان معاملته بطريقة إنسانية. 
     
وأعلنت الخارجية الأميركية أيضًا أن هناك أميركيًا ثالثًا قد فقد أثره في أوكرانيا، بالإضافة إلى الجنديين الأميركيين السابقين اللذين يعتقد أن قوات روسية أسرتهما خلال إشتباكات الأسبوع الماضي.
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وقال المتحدث بإسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافة: "الروس لديهم التزامات معينة وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية - بما في ذلك المتطوعون الذين قد يكونون متحدرين من دول ثالثة ومدمجين في القوات المسلحة - يجب أن يُ=عاملوا كأسرى حرب وفقًا لإتفاقات جنيف".
     
وشدد على ضرورة منح أسرى الحرب المعاملة والحماية المتناسبتين مع هذا الوضع، بما في ذلك المعاملة الإنسانية والضمانات الأساسية لمحاكمات عادلة. 
 
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