أخبار دولية
17 حزيران 2022 - 09:58
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الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة

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الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة
Lebanon News
أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية لتركيا في 22 حزيران، موضحا أنها ستجري في أنقرة. 
 
وصرح رئيس الدولة للصحافة: "سنستقبل ولي العهد الأربعاء في المجمع الرئاسي"، مقر الرئاسة في أنقرة.
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