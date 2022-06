تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن لحادث سقوط خلال قيادة دراجته الهوائية صباح السبت، لكنه لم يصب بأذى.



وأظهر فيديو وزعه البيت الأبيض الرئيس الأميركي البالغ 79 عاما ينهض مباشرة بعد سقوطه ويقول "أنا بخير".



ووقع الحادث عندما كان بايدن يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلهما في "ريهوبوث بيتش" في ديلاوير، وخلال توجهه للتحدث الى بعض الأشخاص الذين تجمعوا لالتقاط الصور له.

My friend just filmed Joe Biden @POTUS falling off his bike no joke. Just happened at Rehoboth Beach 😂 #JoeBiden #BidenIsAFailure #RehobothBeach #Trump #EpicFail #Biden pic.twitter.com/cVMycEwuI0