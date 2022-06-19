خلية الاعلام الامني العراقي: نرفض حملة التشويه الممنهجة التي تستهدف الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية

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عبّرت خلية الإعلام الأمني العراقي عن رفضها للشائعات المغرضة وحملة التشويه الممنهجة التي تستهدف الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية مؤخراً، معتبرة أنها امتداد لحملات سابقة لطالما اعيد انتاجها في محاولة لخلط الاوراق بالاعتماد على معلومات مضللة ومجهولة المصدر.وعدّت خلية الإعلام الأمني في بيان ، هذه الحملات وغيرها، جزءاً لا يتجزأ من المساعي للنيل من الدولة ومؤسساتها الأمنية، وذلك بغرض التأثير على الإنجازات الكبيرة التي تحققها هذه الأجهزة في مكافحة التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة.وأهابت خلية الإعلام الأمني بوسائل الاعلام الوطنية، عدم تداول معلومات تخص القوى الامنية استناداً الى تقارير خارجية مضللة تفتقر الى المصداقية، او حملات الكترونية ممنهجة تستهدف أمن المواطنين، وذلك حفاظاً على استقرار البلد وأمنه.