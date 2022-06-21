النزاعات تعيق تعليم أعداد متزايدة من الأطفال

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أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن عدد الأطفال الذين يجبرون على الخروج من المدرسة أو الذين توقف تعليمهم في بلدان تشهد نزاعات وأزمات تضاعف ثلاث مرات تقريبا خلال ست سنوات إلى 222 مليون طفل.ويشكل هذا الرقم ارتفاعا كبيرا مقارنة بـ75 مليون طفل كانوا في هذه الوضع في العام 2016، وفق تقرير جديد لصندوق "التعليم لا يمكن أن ينتظر".وقالت مديرة الصندوق ياسمين شريف "إنها أرقام صادمة ومخزية"، مشددة على أن "222 مليون حلم" تتحطم من جراء تعذر الحصول على التعليم.ويفتقر 78,2 مليون طفل تماما للتعليم من جراء النزاعات والأحوال الطارئة، و54 بالمئة من هؤلاء فتيات، فيما 17 بالمئة هم من ذوي الإعاقة.وهناك نحو 120 مليون طفل آخرين يعيشون في مناطق عرضة للأزمات، وهم يرتادون المدارس لكنهم لا يكتسبون المهارات الأساسية في القراءة والرياضيات.وخلص التقرير إلى أن 84 بالمئة من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس يعيشون في مناطق تشهد أزمات مستدامة، بما في ذلك في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا واليمن. كذلك أدى غزو روسيا لأوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير إلى إخراج ملايين الأطفال من المدارس.وتشير آخر التقديرات إلى أن الصراع أثر على نحو 5.7 مليون طفل في سن الدراسة، وفق الصندوق.