سريلانكا تخفّض السنّ القانونية للنساء اللواتي يسافرن للعمل خارج البلاد

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خفّضت سريلانكا الثلاثاء السنّ القانونية للنساء اللواتي يردن السفر إلى الخارج بهدف العمل إلى 21 عامًا، بهدف دعم الاقتصاد المتدهور وضخّ المزيد من العملة الأجنبية إلى الداخل.وكانت كولومبو قد فرضت قيودًا على عمر النساء اللواتي يرغبن بالسفر إلى خارج البلاد للعمل في العام 2013، بعدما قُطع رأس مربية أطفال سريلانكية في السعودية جرّاء وفاة طفل كانت تهتم به.وبعد الغضب الذي نتج عن ذلك، لم يُسمح إلّا للنساء اللواتي يبلغن 23 عامًا على الأقلّ بالسفر إلى خارج البلاد، و25 عامًا على الأقلّ إذا أردن السفر إلى السعودية تحديدًا.لكن حكومة سريلانكا خففت القيود الثلاثاء بما فيها القيود على اللواتي يسافرن إلى السعودية، في ظلّ أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ استقلالها.