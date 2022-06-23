لقاء يجمع وزيري خارجية ايران وروسيا

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LBCI News Lebanon

التقى وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان نظيره الروسي سيرغي لافروف في مبنى الخارجية الايرانية في العاصمة طهران.



وخلال المؤتمر الصحافيّ، شدد عبد اللهيان على أهمية الحل الدبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.