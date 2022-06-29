هل روسيا في مأزق؟ ٧ دول في الناتو ستصبح على حدودها...

هل ترتدّ انعكاسات الحرب الروسية على اوكرانيا على روسيا نفسها؟

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LBCI News Lebanon

هل ترتدّ انعكاسات الحرب الروسية على اوكرانيا على روسيا نفسها؟



اذ يبدو ان الطريق بات مفتوحا امام السويد وفنلندا للانضمام الى حلف الناتو...