أخبار دولية
29 حزيران 2022 - 13:45
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هل روسيا في مأزق؟ ٧ دول في الناتو ستصبح على حدودها...

هل ترتدّ انعكاسات الحرب الروسية على اوكرانيا على روسيا نفسها؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار ناتو, روسيا , اوكرانيا,الحرب الروسية,هل ترتدّ انعكاسات الحرب الروسية على اوكرانيا على روسيا نفسها؟
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Lebanon News
هل ترتدّ انعكاسات الحرب الروسية على اوكرانيا على روسيا نفسها؟

اذ يبدو ان الطريق بات مفتوحا امام السويد وفنلندا للانضمام الى حلف الناتو... 
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