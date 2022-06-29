أخبار دولية
29 حزيران 2022 - 13:45
29/06/2022 13:45:00
هل روسيا في مأزق؟ ٧ دول في الناتو ستصبح على حدودها...
هل ترتدّ انعكاسات الحرب الروسية على اوكرانيا على روسيا نفسها؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار ناتو, روسيا , اوكرانيا,الحرب الروسية,هل ترتدّ انعكاسات الحرب الروسية على اوكرانيا على روسيا نفسها؟
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
هل ترتدّ انعكاسات الحرب الروسية على اوكرانيا على روسيا نفسها؟
اذ يبدو ان الطريق بات مفتوحا امام السويد وفنلندا للانضمام الى حلف الناتو...
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
الحرب الروسية
اوكرانيا
روسيا
ناتو
إقرأ أيضاً