أخبار دولية
09 تموز 2022 - 08:04
09/07/2022 08:04:00
في العالم: الصلوات ترفع في عيد الاضحى لمستقبل أفضل لكلّ الشعوب
الصلوات تعمّ العالم أجمع
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LBCI News Lebanon
المسلمون حول العالم ادوا صلاة عيد الأضحى، وتشابهت مظاهر الاحتفالات بالعيد رغم اختلاف الثقافات والعادات.
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