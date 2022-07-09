أخبار دولية
09 تموز 2022 - 08:04
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في العالم: الصلوات ترفع في عيد الاضحى لمستقبل أفضل لكلّ الشعوب

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Lebanon News
المسلمون حول العالم ادوا صلاة عيد الأضحى، وتشابهت مظاهر الاحتفالات بالعيد رغم اختلاف الثقافات والعادات.
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