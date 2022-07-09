مخاوف من كارثة إنسانية بعد الفيتو الروسي ضد تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا

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حذر سكان شمال غرب سوريا المحاصر السبت من "كارثة" إنسانية غداة إستخدام روسيا حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية إليهم.واعتبر مازن علوش، مدير مكتب العلاقات العامة في معبر باب الهوى (شمال غرب) في تصريح لوكالة فرانس برس أن "استخدام الفيتو من قبل روسيا هو تطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع التي تمارسها روسيا في كافة المناطق السورية".وأوضح أن "عدم إتخاذ أي قرار أو إجراء فعلي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود هو مقدمة لمجاعة لا يمكن السيطرة عليها وتهديد مباشر للأمن الغذائي لأكثر من أربعة ملايين مواطن يعيشون في شمال غرب سوريا".