أخبار دولية
11 تموز 2022 - 14:41
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الأمم المتحدة: ارتفاع نسبة العنف الجنسي ضد الأطفال في النزاعات المسلحة

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الأمم المتحدة: ارتفاع نسبة العنف الجنسي ضد الأطفال في النزاعات المسلحة
Lebanon News
أفاد تقرير للأمم المتحدة الإثنين أن العنف ضد الأطفال في البلدان التي تشهد نزاعات - الأطفال المجندون والقتل والتشويه والاغتصاب والخطف - استمر على مستوى عالٍ في 2021، العام الذي شهد ارتفاعًا في العنف الجنسي.

وجاء في بيان، ارفق بالتقرير السنوي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "هذا العام أيضا ازداد انتهاكان (لحقوق الأطفال) بشكل حاد" هما "الخطف والاغتصاب"، اضافة الى "أشكال اخرى من العنف الجنسي ازدادت بشكل خطير بنسبة 20%".
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وتتطرق الوثيقة الى دول عدة في حالة نزاع وتحدد في ملحق بعنوان "قائمة العار" المسؤولين عن الانتهاكات المسجلة، سواء كانوا سلطات حكومية وغير حكومية أو جماعات مسلحة.

إلى جانب إثيوبيا وموزمبيق، تمت إضافة أوكرانيا إلى التقرير كدول تثير قلقا متزايدا بسبب المعارك الدائرة فيها.
 
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