أخبار دولية
14 تموز 2022 - 00:45
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بيونغ يانغ تعترف رسمياً بانفصاليي أوكرانيا وكييف تقطع علاقاتها بها

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بيونغ يانغ تعترف رسمياً بانفصاليي أوكرانيا وكييف تقطع علاقاتها بها
Lebanon News
  
أعلنت كوريا الشمالية صباح الخميس اعترافها رسمياً بالمنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا "دولتين مستقلّتين"، في خطوة ردّت عليها كييف بقطع علاقاتها الدبلوماسية ببيونغ يانغ.
 
     
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ بيونغ يانغ أرسلت إلى السلطات في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأربعاء كتابي الاعتراف باستقلالهما عن كييف.
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وفي الكتابين المتطابقين قالت كوريا الشمالية إنّها "قرّرت الاعتراف باستقلال" هاتين المنطقتين و"أعربت عن رغبتها في أن تقيم مع (كلّ منهما) علاقات من دولة لدولة بروح من الاستقلال والسلام والصداقة".
 
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