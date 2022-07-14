رجال الإطفاء يكافحون حرائق غابات عنيفة في شمال المغرب

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حاول رجال الإطفاء والجيش في المغرب الخميس السيطرة على ما لا يقل عن أربعة حرائق إمتدت في مناطق حرجية في شمال البلاد، وفق ما أفاد مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية فؤاد العسالي وكالة فرانس برس.وأوضح العسالي أن حرائق الغابات التي تؤججها رياح عنيفة إندلعت في أقاليم شمالية هي العرائش ووزان وتطوان وتازة.وجرى إخلاء عدد من القرى من سكانها وكانت أربع قاذفات مائية من طراز "كنداير" تابعة للجيش تعمل بعد ظهر الخميس فوق المناطق التي اندلعت فيها الحرائق قرب منطقة القصر الكبير، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.