أبوظبي تبحث تعيين سفير في طهران

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أعلن مسؤول إماراتي رفيع لفرانس برس ان الدولة الخليجية تبحث مسألة تعيين سفير في طهران بعد ست سنوات من خفض العلاقات بين الجارين، وذلك في إطار سياسية إماراتية إقليمية تهدف إلى "خفض التصعيد".وقال مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية أنور قرقاش في لقاء مع صحافيين عبر الفيديو "نحن في مسار لإرسال سفير إلى طهران"، موضحا "نبحث بالفعل في مسألة إرسال سفير إلى إيران".وقال قرقاش "لا يمكن ان يكون العقد المقبل على غرار العقد الماضي. في العقد الجديد، كلمة خفض التصعيد يجب أن تكون هي المفتاح"، في إشارة إلى الاضطرابات التي عصفت بدول عربية في خضم الربيع العربي.وتابع "الاقتصاد أحد الأدوات لخلق ثقة متبادلة أكبر في المنطقة. علينا ان نستخدم الاقتصاد في مختلف المجالات للدفع نحو خفض تصعيد سياسي كبير".كما شدّد على أنّ الإمارات "ليست طرفا في أي محور في المنطقة ضد إيران"، من دون أن يستبعد أن تكون الإمارات عضوا في تحالف يحميها عسكريا "إنّما من دون أن يضر بأي دولة أخرى".