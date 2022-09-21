رجل يضرم النار في نفسه قرب مكتب رئيس الوزراء الياباني

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أضرم رجل النار في نفسه في طوكيو قرب مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ونُقل إلى المستشفى فاقداً الوعي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محليّة عديدة.وأوضحت المصادر أنّ الرجل أضرم النار في نفسه احتجاجاً على الجنازة الرسمية المقرّر تنظيمها في 27 أيلول الجاري لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي اغتيل بالرصاص في مطلع تمّوز.واليابان منقسمة حول هذه الجنازة الضخمة والمال العام الذي سينفق عليها.ووفقاً لقناة "آساهي" التلفزيونية فقد أضرم الرجل النار في نفسه بعد أن أخبر الشرطة أنّه يعارض الجنازة الرسمية المقرّرة لآبي.وأضافت أنّ شرطياً أصيب بجروح لدى محاولته إطفاء النيران.