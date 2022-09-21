واشنطن تعلن أنها قتلت 27 عنصرا من حركة الشباب الإسلامية في الصومال

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أعلن الجيش الأميركي اليوم، أنه قتل 27 عنصرا من حركة الشباب الإسلامية في غارة جوية نفذها دعما لعملية كبيرة من قبل جنود القوات النظامية الصومالية في وسط الدولة الواقعة في القرن الإفريقي.وكشفت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) في بيان، أن الضربة نفذت الأحد قرب بولوبوردي على بعد نحو 200 كلم شمال العاصمة مقديشو، عندما كانت حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة تهاجم جنودا صوماليين.وقال البيان: "وفقا للتقييم الأولي للقيادة قتلت الغارة 27 إرهابيا من حركة الشباب ولم يصب أو يقتل أي مدني".وأوضح الجيش الأميركي أنه نفذ ضربات عدة في ذلك اليوم استجابة لطلب الجيش الصومالي والبعثة الانتقالية في الصومال، قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي التي انخرطت في أكبر هجوم مشترك منذ خمس سنوات ضد الإسلاميين المتطرفين.وجاء في البيان أن "الضربات الدفاعية أتاحت لقوات الجيش الوطني الصومالي والبعثة الانتقالية الصومالية استعادة زمام المبادرة ومواصلة عمليتها لمنع عمليات الشباب في منطقة حيران".وتخوض حركة الشباب تمردا ضد الدولة الصومالية منذ أكثر من عشر سنوات. وقد طردت من أبرز مدن البلاد بينها مقديشو في 2011 لكنها تبقى متواجدة في مناطق ريفية شاسعة. وفي الأشهر الماضية، كثفت هجماتها.وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن في أيار بإعادة إنشاء تواجد عسكري أميركي في الصومال لمساعدة السلطات المحلية على محاربة حركة الشباب، في عودة عن قرار سلفه دونالد ترامب بسحب غالبية القوات الأميركية.