أخبار دولية
26 أيلول 2022 - 13:25
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اليمين المتشدد يواصل زحفه داخل اوروبا

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Lebanon News
هي جورجيا ملوني، رئيسة حزب "فراتيلي ديتاليا" أي "أخوة ايطاليا"، وأول امرأة ستتولى منصب رئاسة مجلس الوزراء الايطالي، بعد فوز حزبها بالغالبية في الانتخابات التشريعية يوم الاحد. 

أهمية هذا الحدث تتخطى كون امرأة تولّت أعلى منصب في الدولة الايطالية، بل الاهم هو أن اليمين المتشدد حصد 45% من الاصوات في الانتخابات التشريعية وأصبح متربّعا على منصب رئاسة الحكومة الايطالية للمرة الاولى منذ العام 1945 اي منذ الحرب العالمية الثانية. 
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فملوني عُرفت بسياساتها المناهضة للمهاجرين ومجتمع الميم كما الاجهاض والمخدرات، وبرغبتها بصب تركيزها على الدفاع عن الحدود والمصالح الوطنية.
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