بوتين يمنح إدوارد سنودن الجنسية الروسية

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منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين المتعاقد السابق مع أجهزة الإستخبارات الأميركية إدوارد سنودن، اللاجئ في روسيا، الجنسية الروسية.وجاء في مرسوم رئاسي نشر الإثنين أن إدوارد جوزف سنودن، المولود في 21 حزيران 1983، مدرج على قائمة مواطنين روس جدد، في وقت وصلت فيه العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوياتها التاريخية على خلفية الحرب في أوكرانيا.وفي تشرين الثاني 2020، أشار سنودن إلى أنه تقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية، وذلك لتسهيل سفر زوجته الأميركية ليندسي ميلز.وجاء في تغريدة لسنودن: "بعد سنوات من الإنفصال عن أهالينا، لا رغبة لدى زوجتي ولدي بالإنفصال عن ولدينا".وقال: "بعد انتظار إستمر سنتين ونحو عشر سنوات في المنفى، من شأن بعض الإستقرار أن يحدث فارقًا لعائلتي".