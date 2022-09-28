هل حادثة نورد ستريم متعمدة؟

الكل يتحدث عن عمل تخريبي ...

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LBCI News Lebanon

"شكرأ للولايات المتحدة الأميركية".



بهذه العبارة عبّر رئيس وفد العلاقات بين بولندا والولايات المتحدة عن حادثة تسرّب الغاز الروسي في ثلاثة مواقع مختلفة ومتباعدة لخطي نورد ستريم واحد ونوردستريم اثنين في بحر البلطيق.