أخبار دولية
28 أيلول 2022 - 14:05
Back

هل حادثة نورد ستريم متعمدة؟

الكل يتحدث عن عمل تخريبي ... Lebanon, news ,lbci ,أخبار الغاز, اوروبا ,نورد ستريم ,الكل يتحدث عن عمل تخريبي ...
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
"شكرأ للولايات المتحدة الأميركية".

بهذه العبارة عبّر رئيس وفد العلاقات بين بولندا والولايات المتحدة عن حادثة تسرّب الغاز الروسي في ثلاثة مواقع مختلفة ومتباعدة لخطي نورد ستريم واحد ونوردستريم اثنين في بحر البلطيق.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً