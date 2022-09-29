باريس تدين الضربات الإيرانية العشوائية في كردستان العراق

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دانت فرنسا الضربات الإيرانية العشوائية التي استهدفت مواقع لأحزاب كردية إيرانية معارضة في كردستان العراق، تنتقد قمع التظاهرات في الجمهورية الإسلامية.وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "تدين فرنسا الضربات الكثيفة التي تبنّتها إيران ونُفّذت في إقليم كردستان المتمتّع بالحكم الذاتي، في انتهاك صارخ لسيادة العراق والقانون الدولي، مستهدفة المدنيين بشكل عشوائي".وأضاف البيان: "تدعو باريس احترام سيادة وسلامة أراضي العراق، واستقرار وأمن منطقة كردستان التي تتمتع بالحكم الذاتي داخله".وأسفرت الضربات التي تبنّتها طهران عن 13 قتيلاً بينهم امرأة حامل و58 جريحاً معظمهم من المدنيين، بينهم أطفال دون سنّ العاشرة، بحسب ما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان الأربعاء.وتحدّث الجهاز عن إطلاق أكثر من 70 صاروخاً بالستياً وقاذفة طائرات بدون طيار من الأراضي الإيرانية على أربع مراحل.