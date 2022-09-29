عمل تخريبي جديد يطال خطي أنابيب نورد ستريم

انبوب نورد ستريم 1 و2 الذي تعرضَ لعمياتٍ تخريبيةٍ مستمرة منذ أيام..وآخرُها ما اعلنَ عنه خفرُ السواحل السويدي الذي رصدَ تسرّبا للغازِ من موقعٍ رابعٍ في أنبوب نورد ستريم.