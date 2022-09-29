أخبار دولية
29 أيلول 2022 - 15:07
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عمل تخريبي جديد يطال خطي أنابيب نورد ستريم

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Lebanon News
انبوب نورد ستريم 1 و2 الذي تعرضَ لعمياتٍ تخريبيةٍ مستمرة منذ أيام..

وآخرُها ما اعلنَ عنه خفرُ السواحل السويدي الذي رصدَ تسرّبا للغازِ من موقعٍ رابعٍ في أنبوب نورد ستريم. 
 
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