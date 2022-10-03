وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان يناقشان معاهدة السلام

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ناقش وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان معاهدة سلام خلال عطلة نهاية الأسبوع، عقب مواجهات دامية حصلت مؤخراً بين البلدين.وقتل 286 شخصاً على الأقل الشهر الماضي في صفوف الطرفين قبل هدنة توسطت بها الولايات المتحدة ووضعت حداً لأسوأ معارك منذ الحرب التي تواجه فيها البلدان الواقعان في منطقة القوقاز العام 2020.والتقى وزير خارجية أرمينيا آرارات ميرزويان، نظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف مساء الأحد في جنيف لبحث مسودة نص معاهدة السلام.وتأتي هذه المحادثات عقب لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في 31 آب في بروكسل، بوساطة الاتحاد الأوروبي.ودعت أذربيجان إلى انسحاب الوحدات العسكرية الأرمينية بالكامل من أراضي أذربيجان وإلى فتح خطوط النقل والاتصالات، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.وقالت الخارجية الأرمينية تبادل الطرفان الأفكار بشأن معاهدة السلام بما يضمن حقوق وأمن الأرمينيين في ناغورني قره باغ.وطالبت مجدداً بانسحاب القوات الأذربيجانية من الأراضي السيادية لأرمينيا والإفراج عن أسرى الحرب وإنشاء آليات دولية لمراقبة الوضع على الحدود.وسبق لوزيري الخارجية أن التقيا في 20 أيلول في نيويورك بوساطة من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.وحصدت حرب 2020 التي استمرت عشرة أسابيع أرواح أكثر من 6500 جندي من الطرفين وانتهت بوقف لإطلاق نار توسطت بشأنه روسيا.