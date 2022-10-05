ارتفاع حصيلة التفجيرات الانتحارية الأخيرة في الصومال الى ثلاثين قتيلا

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أفاد مسؤول محلي بأن حصيلة ضحايا التفجيرات الانتحارية التي شنتها حركة الشباب الإسلامية في وسط الصومال بداية الأسبوع ارتفعت إلى 30 قتيلا على الأقل.وأصيب 58 آخرون عندما تم تفجير ثلاث سيارات مليئة بالمتفجرات في مدينة بلدوين التي شهدت مؤخرا عمليات عسكرية للقوات الصومالية ضد المسلحين المرتبطين بالقاعدة.وأكد محافظ منطقة حيران وعاصمتها بلدوين علي جيتي عثمان مقتل ثلاثين شخصا في الهجوم الأخير.وكان وزير الصحة في ولاية هيرشابيل ونائب مفوض المنطقة من بين القتلى عندما استهدف انتحاريون مكاتب حكومية في المدينة.وقال شهود عيان أن دمارا هائلا أحدثته الهجمات التي تبنتها حركة الشباب التي تشن تمردا داميا ضد الحكومة المركزية منذ 15 عاما.وندد الرئيس الصومالي المنتخب مؤخرا حسن شيخ محمود بالهجوم الذي يأتي في وقت تشن فيه القوات الوطنية بدعم من ميليشيات محلية وحلفاء دوليين حملة عسكرية ضد تنظيم القاعدة.واشار محافظ حيران في المقابل الى أن الإهمال لعب دورا في هجوم بلدوين، داعيا مسؤولي الشرطة والجيش الى تحمل مسؤولياتهم.وقال: "يجب أن يتحمل أحد المسؤولية. الأشخاص الثلاثة الذين نفذوا الهجمات شقوا طريقهم إلى المدينة عبر الجسر".وأضاف: "لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن في ما يتعلق بهذه الجريمة (...) أطلب من الحكومة الصومالية التحقيق مع قائدي الشرطة والمخابرات في هذه المنطقة".ولا تزال حركة الشباب قوة فاعلة على الرغم من الجهود التي تبذل لإضعاف قيادتها.