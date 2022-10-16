باريس تطالب طهران بضمان سلامة المعتقلين الفرنسيين بعد اندلاع حريق في سجن إوين

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الأحد أن باريس تتابع "بأكبر قدر من الاهتمام" مصير الفرنسيين "المعتقلين قسراً" في سجن إوين في طهران، حيث شبّ حريق مساء السبت أودى بأربعة سجناء وأدى إلى إصابة 61 آخرين، بحسب حصيلة رسمية.ويضم سجن إوين سجناء أجانب بينهم الأكاديمية الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه.وقالت الخارجية في بيان "تابعت فرنسا ولا تزال تتابع الوضع بأكبر قدر من الاهتمام، بالتنسيق مع عائلات معتقلينا" و"تذكر السلطات الإيرانية مرة أخرى بأنها مسؤولة عن سلامة وصحة مواطنينا المحتجزين في إيران".وأضافت أن باريس "تكرر مطالبتها بالإفراج الفوري عن رعاياها"، و"تذكر إيران بمسؤولياتها تجاه جميع سجناء إوين، بمن فيهم المحتجزون لأسباب سياسية".وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عبر إذاعة فرانس إنتر العامة الثلاثاء أن خمسة فرنسيين بالمجموع محتجزون حاليا في إيران، بعدما كانت باريس أكدت رسمياً أن عددهم أربعة.والسجناء الفرنسيون هم الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه التي اعتُقلت في حزيران 2019 ثم حُكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة تقويض الأمن القومي، وبنجامين بريير الذي اعتُقل في أيار 2020 وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر بتهمة التجسس، إضافة إلى النقابيين سيسيل كوهلر وجاك باريس اللذين اعتقلا في أيار الماضي.وقالت الوزارة إن المعتقل الأخير هو "فرنسي كان يمر" في طهران واعتقل اخيرا. وأعلنت طهران مطلع تشرين الأول توقيف تسعة أجانب بينهم فرنسي، في إطار موجة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 أيلول.ويُحتجز حالياً في سجن إوين أشخاص أوقفوا خلال الاحتجاجات بالإضافة إلى مواطني دول غربية، وحاملي جنسية مزدوحة، بينهم الأكاديمية الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه. ويضم السجن أيضاً المواطن الأميركي سياماك نمازي الذي قالت عائلته إنه أعيد إلى إوين هذا الأسبوع بعد فترة إفراج موقت.كما أن المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي صاحب الجوائز السينمائية الدولية والسياسي الإصلاحي مصطفى تاج زاده محتجزان في إوين.