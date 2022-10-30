أخبار دولية
30 تشرين الأول 2022 - 00:51
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رئيسة مجلس النواب الأميركي تعبر عن "حزنها وصدمتها" جراء الهجوم على زوجها

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رئيسة مجلس النواب الأميركي تعبر عن &quot;حزنها وصدمتها&quot; جراء الهجوم على زوجها
Lebanon News
أعلنت رئيسة مجلس النوّاب الأميركي نانسي بيلوسي السبت إنها تشعر مع أفراد أسرتها بـ"الحزن والصدمة" جراء الهجوم العنيف على زوجها في منزلهما بكاليفورنيا. 
 
     
وكتبت بيلوسي في رسالة على تويتر أنها تشعر مع أولادها وأحفادها بالحزن والصدمة جراء الهجوم الذي هدد حياة زوجها.
 
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وقال المتحدّث باسم رئيسة مجلس النوّاب الأميركي، إنّ الرجل الذي هاجم زوج نانسي بيلوسي في منزل الزوجَين صباح الجمعة كان يبحث بالفعل عن الزعيمة الديموقراطيّة. وأضاف أنّ بول بيلوسي، وهو في عقده الثامن، "خضع لجراحة ناجحة لعلاج كسر في الجمجمة وإصابات خطرة في ذراعه اليمنى ويدَيه". 
 
     
وتابعت نانسي بيلوسي "نحن ممتنون للاستجابة السريعة من جانب أجهزة إنفاذ القانون والطوارئ، وللعلاج الطبي الحيوي الذي يتلقاه" بول، مشيرة في رسالتها إلى أنّ حالة زوجها "تُواصل التحسّن".
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