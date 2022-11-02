كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية قصيرة المدى وسيول تطلب من سكان احدى جزرها الاحتماء

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت الأربعاء ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه بحر الشرق حلّق أحدها قرب الحدود البحرية بين البلدين ودفع سيول الى تحذير سكان احدى جزرها بضرورة الاحتماء، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".ونقلت الوكالة عن هيئة أركان الجيش أن صاروخا حلّق باتجاه جزيرة أولونغدو الكورية الجنوبية قبل أن يسقط في عرض البحر، وقد طلبت السلطات الكورية الجنوبية من سكان الجزيرة النزول الى الملاجىء.وبث التلفزيون الكوري الجنوبي الرمسي تحذيرا من غارة جوية لسكان أولونغدو وطلب منهم الإخلاء والاحتماء في "أقرب ملجأ تحت الأرض".