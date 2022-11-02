أخبار دولية
02 تشرين الثاني 2022 - 01:26
Back

كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية قصيرة المدى وسيول تطلب من سكان احدى جزرها الاحتماء

كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية قصيرة المدى وسيول تطلب من سكان احدى جزرها الاحتماء Lebanon, news ,lbci ,أخبار سيول, صواريخ بالستية,كوريا الشمالية,كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية قصيرة المدى وسيول تطلب من سكان احدى جزرها الاحتماء
episodes
كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية قصيرة المدى وسيول تطلب من سكان احدى جزرها الاحتماء
Lebanon News
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت الأربعاء ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه بحر الشرق حلّق أحدها قرب الحدود البحرية بين البلدين ودفع سيول الى تحذير سكان احدى جزرها بضرورة الاحتماء، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".
      
ونقلت الوكالة عن هيئة أركان الجيش أن صاروخا حلّق باتجاه جزيرة أولونغدو الكورية الجنوبية قبل أن يسقط في عرض البحر، وقد طلبت السلطات الكورية الجنوبية من سكان الجزيرة النزول الى الملاجىء.
الإعلان
      
وبث التلفزيون الكوري الجنوبي الرمسي تحذيرا من غارة جوية لسكان أولونغدو وطلب منهم الإخلاء والاحتماء في "أقرب ملجأ تحت الأرض".
 
 
الإعلان
إقرأ أيضاً